Droga a scuola nascosta in un panino

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 22 MAR - Droga in un panino abbandonato nel cestino dei rifiuti o sotterrata nel giardino della scuola. È stato il fiuto di Nox, un pastore tedesco, assegnato al Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti, che ha permesso di recuperare in un Istituto superiore a Vasto, uno spinello, tre involucri in cellophane, due macinini, un astuccio, e diverse confezioni di tabacco, recuperando complessivamente 80 grammi di marijuana e hashish. È il risultato dell'attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Vasto che ha permesso di segnalare uno studente alla Prefettura di Chieti per detenzione di stupefacenti e di recuperare anche una bustina di marijuana nascosta in un panino e decine di grammi di hashish interrati in giardino. "I controlli nelle scuole proseguiranno con regolarità - ha detto il comandante della Compagnia di Vasto, il tenente Luca D'Ambrosio - nell'ambito di mirata attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio delle sostanze stupefacenti tra i più giovani".