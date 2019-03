(ANSA) - ROMA, 22 MAR -" Ormai la scelta in Basilicata è tra i partiti del centrodestra. E noi di Forza Italia, nella coalizione, siamo il partito della democrazia liberale, di chi è capace di risolvere i problemi in modo concreto, con candidati non politici di professione ma uomini d'impresa, della legalità". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in diretta telefonica con l'iniziativa di chiusura della campagna elettorale per le regionali lucane di Forza Italia.