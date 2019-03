Ucciso a Torino con colpo di pistola

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Un uomo è stato trovato senza vita in uno scantinato a Torino, ucciso - secondo primi accertamenti - con un colpo di pistola alla testa. La vittima è Adriano Lamberti, 43 anni. Il ritrovamento è avvenuto in una palazzina di corso Martorelli, in zona Barriera di Milano. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendo rincasare l'uomo, si sono rivolti alla polizia. La squadra mobile ipotizza questioni di carattere economico.