Fascisti al Monumentale per commemorare

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Alcune centinaia di militanti di estrema destra sono riuniti davanti al cimitero Monumentale di Milano in attesa di entrare per commemorare il centenario della nascita dei Fasci di combattimento alla cripta fatta erigere nel 1925 per volere di Mussolini. I manifestanti, rispettando il programma concordato con la polizia, stanno aspettando l'uscita dell'Anpi e delle altre sigle antifasciste che questa mattina hanno organizzato un presidio, con centinaia di persone, contro l'iniziativa dei militanti di destra. (ANSA).