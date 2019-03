Carabinieri:ricordato eccidio Malga Bala

(ANSA) - UDINE, 23 MAR - E' stato commemorato oggi a Tarvisio, alla presenza del Comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri, il 75/o anniversario dell'eccidio di 12 carabinieri avvenuto in località Malga Bala (oggi Slovenia) il 25 marzo 1944. La cerimonia è cominciata con una messa nella chiesa Santi Pietro e Paolo. Al termine è stata deposta una corona d'alloro nel Tempio ossario, adiacente la chiesa, che custodisce i resti di sette delle dodici vittime. Nistri ha quindi ricordato i valori di coraggio, umanità e abnegazione, incarnati, oggi come allora, dall'impegno quotidiano dei Carabinieri. I 12 militari, in servizio al distaccamento fisso a protezione della centrale idroelettrica di Bretto di Sotto (località oggi al confine tra Italia e Slovenia) furono catturati la sera del 23 marzo 1944 da alcuni partigiani slavi e successivamente torturati e uccisi. Al termine della cerimonia Nistri ha rinnovato ai familiari dei Caduti la riconoscenza dell'Arma per il senso del dovere dimostrato dai 12 Carabinieri. (ANSA).