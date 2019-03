Arresto De Vito: presto esito verifiche

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La sindaca di Roma Virginia Raggi attende a giorni l'esito della due diligence chiesta agli uffici su tutti i dossier citati nell'ultima inchiesta della Procura di Roma: l'ex Fiera di Roma, gli ex mercati generali, l'ex stazione Trastevere. Il progetto Stadio della Roma non è interessato da questa indagine interna (in quanto già oggetto, dopo il primo filone dell'inchiesta, di una due diligence ad hoc voluta dalla sindaca), ma comunque il Campidoglio, ha i fari accesi sul dossier. La prima cittadina nella tarda serata dell'altro ieri (dopo lo shock dell'arresto del presidente dell'Aula Giulio Cesare Marcello De Vito) ha incontrato l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori per un confronto. Raggi, starebbe inoltre, studiando la possibilità di chiedere ai dirigenti capitolini una verifica su eventuali indagini a loro carico.