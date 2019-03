Violenza sessuale, due arrestati

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Due 35enni di Piacenza, originari del centro America, sono finiti in carcere con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è una 18enne che ha raccontato di aver subito abusi in casa dai due uomini, mentre trascorrevano una serata insieme fra amici. Il fatto, avvenuto in un appartamento della città emiliana, risale ad alcune settimane fa, ma i due uomini sono stati arrestati nelle ultime ore su ordinanza di custodia cautelare in carcere: secondo la procura esiste il concreto pericolo che i due, oltre a inquinare eventuali prove, possano nuovamente compiere ili reato. Nell'interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari, ma il gip ha accolto la richiesta della procura e i due restano in carcere.