Russiagate: Congresso non informato oggi

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Il ministro della Giustizia, William Barr, non comunicherà oggi al Congresso le principali conclusioni del rapporto di Robert Mueller sul Russiagate. Lo riportano i media americani citando un funzionario del Dipartimento di Giustizia. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, conferma che non verrà a conoscenza della sostanza del rapporto di Robert Mueller oggi. Pelosi insiste sulla necessità che il rapporto sia reso pubblico. La speaker della Camera parteciperà a una conference call con gli altri democratici nel pomeriggio per delineare la strategia del partito.