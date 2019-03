Norvegia: nave in avaria, 5 feriti

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Cinque persone evacuate dalla Viking Sky, in avaria al largo della Norvegia, sono state trasferite in ospedale dopo il loro arrivo al centro sportivo di Farstad dove si sta organizzando l'accoglienza dei passeggeri man mano che vengono evacuati. Lo riferisce il capo dei vigili del fuoco, Jens Petter Husoy, ai media locali senza precisare quali siano le loro condizioni. La nave da crociera appare intanto sulle immagini delle tv norvegesi ancora in balia delle onde nell'area di fronte a Hustad, nota come una delle più pericolose della costa norvegese. Secondo il sito MarineTraffic, aggiunge la Bbc, la Viking Sky era in rotta da Tromso a Stavanger, nel sud della Norvegia.