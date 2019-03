Trump in silenzio, 24 ore senza un tweet

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Donald Trump ancora in silenzio: sono piu' di 24 ore che il presidente americano non twitta. Un 'record' secondo alcuni osservatori, visto che in media il presidente twitta 11-12 volte al giorno. E un record che coincide con la consegna del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze russe sulle elezioni. Trump e' a Mar-a-Lago con i suoi legali. La Casa Bianca ha ribadito di non aver avuto accesso al rapporto di Mueller e di non essere stata informata al riguardo.