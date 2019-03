In arrivo venti forti,giù le temperature

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Dopo giorni di piena primavera, sull'Italia è in arrivo una perturbazione proveniente dal Nord Europa che porterà forti venti ed un calo delle temperature. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dal primo pomeriggio di domani, prevede l'avviso, ci saranno venti forti o di burrasca, su Piemonte e Lombardia, in successiva estensione a Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali nelle Marche. (ANSA)