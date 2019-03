A docente Tabichi premio da 1mln dollari

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Peter Tabichi, docente di scienze e matematica alla scuola secondaria mista Keriko nel villaggio di Pwani, in una regione remota e semi desertica della Rift Valley in Kenya, ha ricevuto il Global Teacher Prize 2019, indetto dalla Varkey Foundation, con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai. Il padre Francescano di 36 anni ha saputo dare fiducia ai suoi alunni, ricucire le tensioni fra la miriade di etnie del villaggio attraverso un club della pace, sfamare i poveri dedicando loro l'80% del suo salario e insegnando metodi di coltivazione più adatti a sopportare la siccità, nel contempo riuscendo a portare i suoi ragazzi a vincere premi nazionali. La cerimonia è stata condotta dall'attore, cantante e produttore Hugh Jackman, che ha cantato pezzi musicali dal film The Greatest Showman, fra cui The Greatest Show e Come Alive, prima di annunciare il vincitore.