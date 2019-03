Papa sorvola Amandola,saluta gente sisma

(ANSA) - ANCONA (FERMO), 25 MAR - Durante il volo in elicottero che lo ha condotto stamane da Roma a Loreto, papa Francesco ha trovato il modo anche di far sentire la sua presenza e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto nelle zone interne delle Marche. Alle 8:45 elicottero con a bordo il Pontefice si è abbassato sulla cittadina di Amandola (Fermo) e ha sorvolato a bassissima quota il campo sportivo, dove si erano radunati centinaia di residenti e gli alunni delle scuole che sventolavano bandierine bianche e gialle, i colori del Vaticano. Il Papa ha salutato i presenti dal finestrino dell'elicottero, mentre sul terreno i bambini erano disposti per formare la scritta "Ciao". Si è abbassato "fino a 50-30 metri da terra e abbiamo visto papa Francesco con chiarezza, ci ha benedetto - racconta il sindaco Adolfo Marinangeli -, un dono incredibile, un segnale di attenzione per un territorio e una popolazione che hanno sofferto e che cercano di rialzarsi. Grazie al Papa, questa è una primavera di speranza".