Israele invia truppe confine con Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 25 MAR - L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver deciso l'invio di altre truppe al confine con Gaza: due battaglioni di terra e tank dopo il lancio di un missile,che ha colpito una casa in Israele ferendo 7 persone. E' stato richiamato anche un piccolo contingente di intelligence per Iron Dome, il sistema di difesa antimissili. "Il tiro - ha detto il portavoce - è stato compiuto da Hamas, da una delle rampe di lancio del gruppo. Consideriamo Hamas responsabile di tutto quello che succede a Gaza". La rampa - ha dettodi lancio, a 120 chilometri di distanza dall'impatto in Israele, si trova a Rafah, nel sud della Striscia. Israele, il cui premier Benyamin Netanyahu ha deciso di accorciare la visita in Usa per rientrare in patria, intanto ha chiuso i valichi di frontiera di Erez (persone) e Kerem Shalom (merci) fino a nuovo ordine. Lo ha deciso il Coordinatore delle attività di governo nei Territori, generale Kamil Abu Rukun. Al tempo stesso è stata ridotta l'area della zona di pesca a largo di Gaza.