Macron a Xi: 'Rafforziamo partnerhsip'

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - "Sono molto felice di accogliere il presidente Xi Jinping e la sua consorte in Francia": questo il tweet di Emmanuel Macron in occasione della visita in Francia, cominciata ieri sera, del leader cinese Xi Jinping, che sarà oggi pomeriggio all'Eliseo. "Questa visita - continua Macron - rafforzerà la nostra partnership strategica e affermerà il ruolo della Francia, dell'Europa e della Cina a favore di un multilateralismo forte".