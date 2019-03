Banche: Salvini, Tria firmi decreti

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - I rapporti con il ministro dell'economia Tria sono "eccezionali. Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il week end". Così ha detto Matteo Salvini arrivando al Policlinico di Milano. "Però - ha aggiunto - o li firma entro questa settimana, e lo dico nel modo più costruttivo possibile, oppure li andiamo a scrivere noi. Non credo si possa aspettare mezz'ora in più".