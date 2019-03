Sardegna, sigilli in villaggio turistico

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - Una parte del villaggio turistico "Tiliguerta Camping Village", sulla spiaggia di Costa Rei a Muravera, nella costa sud-orientale della Sardegna, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e dai colleghi del Comando Provinciale. Su disposizione del Gip sono finite sotto chiave 52 case mobili, tutte le infrastrutture collegate e l'intera area. Cinque persone sono state denunciate per aver eseguito opere in assenza del titolo abilitativo valido, per aver cambiato la destinazione d'uso del terreno e per abuso d'ufficio.