Cucciolo delfino a largo litorale romano

(ANSA) - FIUMICINO, 25 MAR - Fiocco azzurro di primavera sul litorale romano: avvistato infatti un cucciolo di delfino. Lo rende noto Oceanomare dolphins Onlus, che da tempo è impegnata nel progetto Delfini capitolini, con l'osservazione e lo studio delle presenze dei delfini nel tratto di mare tra Ostia e Fiumicino. "Con la primavera è arrivato il primo cucciolo del 2019 di Delfini Capitolini - informano i ricercatori - Questo weekend di meteo spettacolare sul litorale romano ha prodotto tanti risultati per il nostro progetto di studio del tursiope (Tursiops truncatus). Abbiamo infatti avvistato, in corrispondenza dell'Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno, un gruppo di una decina di delfini, tra cui due giovani e un piccolo, che viaggiavano ben compatti verso nord. Dati fotografici e acustici sono stati raccolti per il proseguimento dello studio e conservazione di questa specie nel Tirreno".