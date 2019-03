Rifiuti:Raggi,nuovo rogo colpo durissimo

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "La magistratura farà le sue indagini che si aggiungono a quelle sull'incendio dello scorso 12 dicembre che ha devastato e reso inutilizzabile l'impianto di trattamento dei rifiuti del Salario. Questi due erano gli unici siti di proprietà dell'azienda municipale di Roma e coprivano il trattamento della metà dei rifiuti della Capitale. Ne restano attivi soltanto altri due, di proprietà privata. Questo incendio è un colpo durissimo per Roma e per tutti i romani. Ci rialzeremo anche questa volta e reagiremo". Così la sindaca Virginia Raggi su Fb sul rogo a Rocca Cencia, "dove viene trattato circa un quarto della spazzatura dei tre milioni di abitanti di Roma". "Le fiamme - scrive la sindaca - sono state domate nella stessa notte grazie all'intervento di un vigilante dell'azienda e dei vigili del fuoco che ringrazio. Probabilmente, parte della struttura non sarà completamente agibile nel brevissimo periodo: stanno ancora verificando i danni".