Basilicata: Toninelli, governo ok

(ANSA) - CATENANUOVA (ENNA), 25 MAR - "Il peso sul governo del voto per le Regionali in Basilicata? In una percentuale tra zero e zero io le risponderei zero...". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Catenanuova, nell'Ennese, per l'avvio dei lavori della realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania, prevista a doppio binario.