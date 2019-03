Corbyn, posizione governo imbarazzante

(ANSA) - LONDRA, 25 MAR - Il rifiuto di Theresa May di considerare il suo accordo sulla Brexit "morto", malgrado l'ammissione che non abbia "ancora i numeri" per essere ratificato, è diventato "un motivo di imbarazzo" per il Paese. Lo ha detto Jeremy Corbyn replicando alla premier Tory ai Comuni. "E' tempo che il Parlamento prenda il controllo", ha aggiunto il leader laburista dicendosi convinto che esista "un piano B", auspicato sia dai sindacati sia dalla Confindustria, in grado di ottenere il sostegno della Camera. Corbyn ha poi annunciato l'ok del Labour all'emendamento di un deputato Tory pro Remain - osteggiato dalla premier - favorevole a consentire al Parlamento di prendere il controllo attraverso una serie di "voti indicativi" su proposte alternative al piano May sulla Brexit.