Strage Newtown,suicida papà bimba uccisa

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - Sette anni dopo la strage il padre di una dei bambini uccisi nella sparatoria in una scuola elementare di Newtown in Connecticut si è tolto da vita. Jeremy Richman, 49 anni, è stato trovato morto stamattina alla Edmond Town Hall, un cinema e centro per eventi della cittadina, ha reso noto la polizia. "E' un evento terribile per la famiglia e per la nostra comunità", ha detto il tenente Aaron Bahamonde in un comunicato in cui chiede il rispetto della privacy dei familiari. Richman era il padre di Avielle Richman, una dei 20 bambini uccisi alla Sandy Hook Elementary School nel 2012. Il suicidio è il terzo in pochi giorni di persone coinvolte in una sparatoria di massa. Il 17 marzo si è tolta la vita Sydney Aiello, 19 anni, una delle migliori amiche di Meadown Pollack, una dei 17 studenti uccisi alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland in Florida. Un secondo studente dello stesso liceo si è suicidato due giorni fa ma il nome non è stato ancora reso pubblico.