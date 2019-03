Travolta dal treno, amputate le gambe

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sono state amputate entrambe le gambe a una donna di 30 anni travolta nel pomeriggio da un treno nella stazione di Locate di Triulzi (Milano). La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elicottero del 118. E' in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, la donna stava attraversando i binari a pochi metri della stazione di Locate ed è stata travolta dal treno S13 23150, partito da Pavia alle 17.09 e diretto a Milano Bovisa. Il macchinista, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito appena visto il segnale di via libera e quindi con il semaforo verde. Al momento sembra quindi escluso un tentativo di suicidio. Il traffico ferroviario fra Milano Rogoredo e Certosa di Pavia (linea Milano-Tortona), sospeso dalle 17.30, è stato riattivato alle 19.10. I convogli - rende noto Trenord - hanno subìto ritardi fino a 105 minuti, mentre otto regionali sono stati cancellati e undici limitati nel percorso.