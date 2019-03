Un maxiincendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Le fiamme lambiscono le carreggiate.

Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari.

«A partire dalle ore 10.30, l'Autostrada A10 è stata completamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni di marcia». Lo comunica Autostrade per l'Italia. «La situazione dunque, nonostante permangano ancora delle code in alcune tratte, sta tornando alla piena normalità. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade, fin dai primi minuti dopo l’incendio di origine esterna, ha seguito minuto per minuto l’evolversi della situazione, in stretto raccordo con il Comitato Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Genova».