Scaraffia lascia l'Osservatore Romano

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La fondatrice della rivista femminile vaticana, l'inserto mensile dell'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo", Lucetta Scaraffia e il suo staff si sono dimessi dopo quella che dicono essere una campagna vaticana per screditarli e metterli "sotto il controllo diretto degli uomini", che è solo aumentato dopo aver denunciato l'abuso sessuale delle suore da parte del clero."Stiamo gettando la spugna perché ci sentiamo circondati da un clima di sfiducia e progressiva delegittimazione", ha scritto la Scaraffia in una lettera al Papa. "In questi pochi mesi da quando sono stato nominato Direttore - replica Andrea Monda, nuovo direttore dell'Osservatore Romano - ho garantito alla professoressa Scaraffia, e al gruppo di donne della redazione, la stessa totale autonomia e la stessa totale libertà che hanno caratterizzato l'inserto mensile da quando è nato, astenendomi dall'interferire in qualsiasi modo sulla fattura del supplemento mensile del giornale e limitandomi a offrire il mio doveroso contributo".