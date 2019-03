Venezuela: nuovo blackout chiude scuole

(ANSA) - CARACAS, 26 MAR - Il governo del Venezuela ha disposto oggi la sospensione per 24 ore di tutte le attività scolastiche e lavorative in seguito al nuovo blackout che ha colpito Caracas e almeno 15 Stati venezuelani. Il vice presidente Jorge Rodríguez ha nuovamente attribuito l'incidente ad "atti criminali" e a una "guerra elettrica", di cui, secondo lui, sarebbero responsabili l'opposizione e gli Stati Uniti. "Il governo bolivariano - ha assicurato Rodríguez - ha dispiegato, fin dal primo momento dei nuovi attacchi, tutti gli sforzi per restituire, appena possibile, il servizio elettrico a tutto il territorio nazionale". Il nuovo blackout è avvenuto a meno di 20 giorni dal precedente, il più grave della storia del Venezuela, che ha tenuto il Paese allo scuro per oltre 100 ore.