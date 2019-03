Protesta prete, pistole acqua a fedeli

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Armi giocattolo contro la legge sulla legittima difesa. La domenica delle Palme, don Pietro Sigurani, rettore della Basilica di Sant'Eustachio di Roma, che si trova di fianco al Senato, regalerà ai fedeli una pistola ad acqua, per una "ironica polemica" contro le norme "a cui stanno lavorando i nostri vicini di casa, i politici". "E' ridicolo - commenta don Pietro - Con tutti i congegni elettronici che esistono oggi, servono proprio le pistole?". La protesta "non è contro una persona, un politico o un partito in particolare - spiega - ma contro un'idea, contro tutto ciò che alimenta la paura dell'altro. Io sono prete, sono contro la violenza e tutto ciò che la richiama". Don Pietro si aspetta che anche i fedeli colgano il lato 'ironico' della protesta. "Magari improvviseranno pure una battaglia con le pistole ad acqua. Sarà il 14 aprile, se ci fosse il sole...", scherza. Nei locali della Basilica, ha sede una mensa per i poveri, che ospita circa 160 persone al giorno.