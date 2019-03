Mafie: Latina, processo a clan Di Silvio

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Regione Lazio si è costituita parte civile al processo contro il clan Di Silvio, cominciato stamattina presso il Tribunale di Latina. "E' la prima volta - dichiara il Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi - che a questo clan autoctono viene contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La costituzione di parte civile della Regione ha il valore di dimostrare concretamente di essere dalla parte dello Stato, dei cittadini e delle vittime delle mafie. Il clan Di Silvio, spiega una nota della regione, assieme al clan Ciarelli ha rappresentato per anni una seria minaccia per la vita sociale, economica e politica del capoluogo pontino diventando nel tempo, attraverso l'uso cruento della forza e dell'intimidazione il gruppo criminale egemone a Latina". Le indagini della squadra mobile della Questura di Latina, in particolare l'Operazione Alba Pontina, hanno consentito di ricostruire la natura criminale del sodalizio dei Di Silvio.