(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana incontrerà domani i giornalisti dell'ANSA in un forum che si svolgerà nella sede centrale di Roma a partire dalle 11. Fontana sarà intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu e dai giornalisti sui temi dell'autonomia, della candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, della mobilità e su altri problemi o argomenti riguardanti la Regione e più in generale la politica. Il forum sarà seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.