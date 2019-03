Atterraggio di emergenza per un altro Boeing 737 Max

Atterraggio di emergenza di un Boeing 737 Max 8 della Southwest in Florida. L’aereo, che non trasportava passeggeri ma era diretto in California dove la compagnia aerea sta raccogliendo parte dei suoi Boeing 737, era appena partito da Orlando.

L’equipaggio - spiega la Federal Administration Aviation - ha lanciato l’allerta pochi minuti dopo il decollo sembra per un problema ad un motore ed è tornato indietro. Sull'episodio stanno indagando le autorità preposte.