Ragazzina si getta da finestra a Varese

(ANSA) - VARESE, 27 MAR - Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo, ieri sera a Varese. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico gesto. Soccorsa e rianimata, non è sopravvissuta per i gravi traumi subiti. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che al momento non esclude alcuna ipotesi, nemmeno dolosa, alla base del gesto. Era in casa con i genitori e la sorellina quando, mentre i suoi familiari erano seduti davanti alla televisione, si è alzata dal divano, ha aperto la finestra e si gettata nel vuoto. Gli inquirenti hanno sequestrato il pc e il telefonino della ragazzina, e stanno proseguendo le indagini alla ricerca di un possibile fatto scatenante. A scuola sembrerebbe che la tredicenne avesse avuto qualche contrasto negli ultimi tempi, circostanza che gli investigatori stanno approfondendo.