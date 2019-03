(ANSA) - ROMA, 27 MAR - La Siria ha richiesto la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconosciuto la sovranità israeliana sul territorio siriano delle Alture del Golan. Lo riporta Al Jazeera. I rappresentanti siriani presso le Nazioni Unite hanno richiesto alla presidenza del Consiglio di Sicurezza di convocare una riunione urgente "per discutere la situazione nel Golan siriano occupato e la recente flagrante violazione della rilevante risoluzione del Consiglio di Sicurezza da parte di uno Stato membro permanente". E' prevista per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza per discutere il rinnovo del mandato della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel Golan (Undof).