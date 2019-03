Bollette acqua,Alpini morosi verso Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Il Comando delle truppe alpine è moroso nei confronti del Comune di Aosta per 321 mila euro di bollette dell'acqua che non risultano pagate. Lo ha riferito in Consiglio comunale l'assessore all'Ambiente, Delio Donzel, rispondendo a un question time di Etienne Andrione (Lega), venuto a conoscenza della situazione dopo un accesso agli atti. "Le fatture che risultano non saldate sono state emesse dal 2014 al 2017", ha detto Donzel. Sette contratti sono per la Caserma Cesare Battisti, due per la Scuola militare alpina (Castello Cantore) e altri due per la Caserma Testafochi (di quest'ultima i "documenti riguardano il periodo 2014-2016, data di cessazione dell'utenza"). Per "il recupero della morosità" il Comune ha trasmesso una "diffida ad adempiere in data 22 marzo 2019". "Trascorsi i 15 giorni indicati, senza aver avuto riscontro dal comando, l'ufficio acquedotto provvederà ad inviare una seconda diffida, a mettersi in contatto con il Comando ad informare l'amministrazione per le valutazioni del caso".