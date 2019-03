Cucchi:pm, alcuni testi reticenti

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "L'atteggiamento reticente e non particolarmente collaborativo di alcuni testi è visibile". Lo ha detto in aula il pm Giovanni Musarò, durante il processo sulla morte del giovane detenuto Stefano Cucchi, nel motivare la sua richiesta di depositare nel fascicolo del dibattimento una produzione documentale aggiuntiva. Le difese hanno chiesto e ottenuto un termine per esaminare la documentazione. La Corte ha concesso il termine fino alla prossima udienza. Il prossimo 8 aprile sarà ascoltato in aula il carabiniere Francesco Tedesco, imputato al processo sulla morte del detenuto trentenne Stefano Cucchi. Tedesco è stato il primo a denunciare di aver assistito al pestaggio del giovane, accusando gli altri due colleghi, Nicolardi e D'Alessandro.