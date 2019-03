Regeni: Pe, cooperazione inadeguata

(ANSA) - STRASBURGO, 27 MAR - Il Parlamento Ue "deplora che, in alcuni casi, la cooperazione investigativa e giudiziaria bilaterale" con i paesi della regione Medio oriente e Nord Africa "sui casi di detenzione, violenza o morti di cittadini Ue sia stata inadeguata, come nel caso di Giulio Regeni". L'Eurocamera ha approvato una risoluzione sulla situazione dopo la primavera araba e le prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa, al cui paragrafo 18 si cita Regeni. La risoluzione è passata con 408 si, 108 no e 90 astenuti. "Non possiamo pensare di proseguire nei prossimi anni una relazione come Europa con Paesi che ignorano e calpestano il nostro diritto di vedere rispettata la sicurezza dei nostri concittadini, e la verità nel caso di violenze essere riportata a galla. Il caso Regeni è una grave ferita nei rapporti con l'Egitto, che io credo non possa essere ignorata. Continuerò a portare avanti la richiesta di verità per Giulio Regeni", ha annunciato il relatore del testo, Brando Benifei (Pd), prima del voto.