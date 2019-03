Mercantile dirottato verso Malta con 120 persone a bordo

E’ diretto verso la zona di ricerca e soccorso maltese il mercantile El Hiblu 1, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha riferito essere stato dirottato dai migranti soccorsi.

A quanto si apprende, l’intervento di soccorso nasce in zona Sar libica. La Guardia costiera libica ha coordinato il soccorso ed ha indicato al mercantile di provvedere al salvataggio di un’imbarcazione in difficoltà con 120 persone a bordo. La Guardia costiera ha indicato anche il porto di destinazione, Tripoli. La nave - battente bandiera delle Isole Palau - si è in un primo momento diretta verso il porto della Capitale aderendo ai comandi. Arrivata però a 5-6 miglia dal Tripoli, ha invertito la rotta dirigendosi verso nord ed ora si trova a circa 100 miglia da Malta.