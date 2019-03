(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all'ennesima brusca frenata di stamane, alla stazione Gambara, di un convoglio della linea rossa in cui è rimasta ferita lievemente una donna. Il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, è stato disposto dal pm Maura Ripamonti che coordina le indagini per lesioni colpose con il collega Mauro Clerici e procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e che riguardano due episodi di frenate brusche per le quali 14 persone riportarono ferite.