(Dopo la strage in Nuova Zelanda) Svolta facebook e Instagram: al bando tutti i post suprematisti

Al bando tutti i contenuti che fanno riferimento al nazionalismo bianco e ai gruppi di suprematisti. Facebook corre ai ripari dopo le critiche per il ruolo della sua piattaforma social nel massacro di Christchurch, in Nuova Zelanda, lo scorso 15 marzo, introducendo nuovi divieti e paletti e dichiarandosi determinato a contrastare la diffusione di contenuti impregnati di odio razziale.

Saranno identificati e cancellati da tutte le sue piattaforme, compresa Instagram, ha riferito per primo il sito Motherboard della testata Vice. Una svolta, con le nuove misure che entreranno in vigore a partire dalla prossima settimana, ha poi confermato il gigante tecnologico via blog. «Negli ultimi tre mesi il nostro dialogo con membri della società civile e accademici ed esperti di relazioni razziali in tutto il mondo ha portato alla conferma che il nazionalismo bianco e il suprematismo non possono essere significativamente tenuti distinti dal suprematismo bianco e dai gruppi organizzati che propagano messaggi di odio», ha sottolineato il colosso guidato da Mark Zuckerberg. «Andando avanti, non tollereremo lodi e sostegno al nazionalismo bianco e al suprematismo». Non solo: la piattaforma social infatti non sembra a questo punto voler solo bloccare la diffusione di contenuti a rischio, ma intenderebbe anche intervenire, assumendo un ruolo attivo, nel recupero di chi quel mondo ormai insediatosi fra le pieghe del web voglia lasciarselo alle spalle. E allora Facebook dichiara di voler cominciare mettere in contatto le persone che effettuano ricerche con termini associati al suprematismo bianco con un’associazione, la 'Life After Hatè, una sorta di rehab proprio per questo tipo di recupero.

Una reazione ferma e determinata quindi dopo l’ennesima tegola che si era abbattuta sulla piattaforma social quando, due settimane fa, il terrore che ha colpito al cuore la Nuova Zelanda aveva viaggiato indisturbato sui social: il killer 28enne australiano Brenton Tarrant, nel lanciare la sua missione omicida contro le due moschee di Christchurch, aveva prima postato su Twitter e altri social media il suo manifesto suprematista, poi aveva filmato e trasmesso in diretta via Facebook il massacro, passo dopo passo, diffondendo live nell’etere la sua impresa di odio.