Scontri 1 maggio, prosciolti 5 'No Expo'

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Sono stati prosciolti 5 anarchici greci accusati di devastazione per gli scontri della manifestazione 'No Expo' del primo maggio 2015, giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione, con immagini che fecero il giro del mondo. Lo ha deciso il Tribunale milanese che ha accolto la richiesta degli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, a cui si è associato il pm Piero Basilone. I 5, infatti, mai estradati, sono stati già condannati nel loro Paese per gli stessi fatti per reati 'minori'.