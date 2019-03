Tenta uccidere ex davanti figlio 2 anni

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Un operaio ecuadoriano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio della ex compagna e madre di suo figlio di 2 anni, alla quale ha puntato un coltello alla gola nel corso di un'aggressione avvenuta in via Dante a Rho (Milano). Ieri pomeriggio l'uomo, molto geloso, si è avventato sulla connazionale di 25 anni perché a suo dire aveva uno stile di vita troppo indipendente. La ragazza è stata aggredita davanti al figlioletto nel proprio appartamento, spinta a terra e quasi accoltellata. È riuscita a divincolarsi dalla presa (ferendosi alla mano) ed è scappata in strada dove ha chiesto aiuto. Pochi minuti dopo i militari hanno bloccato il sudamericano. La 25enne ha riportato una prognosi di 12 giorni per un taglio alle tre dita della mano destra.