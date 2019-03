Brexit: Labour conferma il suo no

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - Il vertice del Labour conferma il suo no all'accordo sulla Brexit di Theresa May, in vista del possibile terzo voto di domani annunciato dal governo Tory su un testo peraltro non ancora chiaro. Lo ha reso noto il ministro ombra laburista per la Brexit, Keir Starmer, respingendo il tentativo attribuito all'esecutivo di separare l'accordo di divorzio dalla dichiarazione sulle relazioni future con l'Ue. Si tratta di due documenti "che la premier ha chiarito far parte d'uno stesso pacchetto negoziale e che non possono essere separati a questo punto", ha detto Starmer a SkyNews: tanto più che lo scorporo lascerebbe sul tavolo "un Accordo di recesso" al buio, "senza alcuna idea di dove stiamo andando". "Rendere una Brexit alla cieca ancora più cieca non risolve il problema", ha detto Jeremy Corbyn. Fonti mediatiche attribuiscono tuttavia a May la speranza di riuscire a recuperare un numero sufficiente di Tory brexiteer ribelli, alleati unionisti nordirlandesi e di potenziali laburisti dissidenti.