Operata di ernia del disco non cammina: chirurghi a giudizio

Per un presunto errore in sala operatoria, una donna residente in Sardegna e lo scorso giugno sottoposta a un intervento di ernia del disco alla Clinica Città Studi di Milano, l’ex Santa Rita, per mesi è stata costretta a vivere su una seggiola a rotelle e ad assumere massicce dose di farmaci a base di oppiacei e ora non sa se ritornerà a camminare come prima. Per questo il pm milanese Francesco De Tommasi ha mandato a giudizio, con decreto di citazione diretta, Alberto Maleci, docente di Neurochirurgia all’Università di Cagliari, che lavora in diverse strutture, tra cui anche quella di via Jommelli, e il secondo operatore Emanuele Monti. L’accusa è lesioni gravi colpose per il mal posizionamento di alcune viti e il processo si aprirà davanti al giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale il prossimo 20 novembre.

L’indagine è nata dall’esposto della donna, 45 anni, assistita dall’avvocato Antonio Secci, il quale a breve depositerà denunce per altri due casi analoghi di pazienti operati da Maleci a Milano e che ora non riescono a camminare.