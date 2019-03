Corte Suprema Usa,stop potenziatori armi

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso contro il divieto per la vendita dei potenziatori delle armi da fuoco. Ad opporsi erano stati alcuni gruppi che sostengono il diritto alle armi. Vietato dall'amministrazione Trump, il cosiddetto 'bump stock' è un congegno che trasforma una normale arma in un'arma automatica, aumentandone in maniera esponenziale la potenza di fuoco. Uno di questi dispositivi fu usato per compiere nell'ottobre del 2017 la strage di Las Vegas, la più grave della storia Usa, in cui morirono 58 persone.