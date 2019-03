A 3 anni muore travolto da trattore

(ANSA) - NUORO, 28 MAR - Un bambino di tre anni è morto travolto dalla fresa di un trattore agricolo in un terreno a Capo Comino, vicino a Siniscola (Nuoro). L'incidente è avvenuto verso le 17: il piccolo è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Presente anche il magistrato di turno.