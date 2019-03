'Sì a accordo May sola via certa Brexit'

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - Il voto di oggi sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier Theresa May con Bruxelles rappresenta l'opportunità di "dare certezza a migliaia di aziende e milioni di individui nel Paese". Lo ha detto oggi l'attorney general britannico, Geoffrey Cox, aprendo a nome del governo Tory il dibattito ai Comuni. Cox ha confermato che tecnicamente si tratta di consentire di inserire l'accordo nella Legge di Recesso dall'Ue in vista di una successiva ratifica, ma sostanzialmente di innescare in modo automatico il "breve rinvio" al 22 maggio concesso dall'Ue a condizione che l'intesa abbia il via libera di Westminster e di uscire in quella data. Cox ha quindi spiegato che in caso di 'si' la Camera avrà tempo fino al 22 maggio per approvare la legge e discutere delle relazioni future. L'opposizione laburista ha comunque confermato il suo secco 'no' ufficiale, anche se non sono mancati cenni di dialogo fra Cox e deputati del Labour eletti in collegi pro Brexit.