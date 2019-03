Conte, nessun veto su commissione banche

(ANSA) - ASSISI, 29 MAR - "Non ho posto nessun veto su nessun singolo parlamentare, vorrei anche chiarire che stiamo parlando di una commissione parlamentare, non è una prerogativa del presidente del Consiglio designare il presidente di una commissione Parlamentare e non intendo sostituirmi al parlamento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sulla commissione parlamentare sulle banche, arrivando ad assisi. Conte ha anche parlato del 'revenge porn': "La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme". Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona, il più delle volte donna, e violano le più elementari regole di convivenza civile. Alcune forze di opposizione hanno già presentato un testo, anche le forze di maggioranza e il governo sono pronti: sarebbe importante che queste norme fossero votate subito, da tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione. Una battaglia di civiltà deve trovarci tutti uniti... contro gli incivili".