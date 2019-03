(ANSA) - ROMA, 29 MAR - E' di almeno 1.257 civili uccisi per errore in Iraq e Siria il bilancio dei bombardamenti aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis in 5 anni di operazioni, dall'agosto del 2014 al febbraio di quest'anno. Lo ammette la stessa Coalizione dell'operazione Inherent Resolve. Nel complesso, sono stati compiuti oltre 34mila bombardamenti aerei. La Coalizione sottolinea di dover ancora valutare altri 146 resoconti di vittime civili nel periodo 2014-2019.