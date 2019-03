Morta a 90 anni la regista Agnes Varda

«La regista e artista Agnès Varda è deceduta, a casa sua, nella notte, per gli effetti di un tumore, la sua famiglia e i suoi cari erano intorno a lei». Proprio questa sera, la regista avrebbe dovuto inaugurare una mostra a Chaumont-sur-Loire, in Francia. Regista di fama internazionale, la donna nata in Belgio, a Ixelles, (nell’agglomerato urbano di Bruxelles) di padre greco e madre francese è stata tra le rare registe della Nouvelle Vague, tra i pionieri di uno stile in bilico tra fiction e documentario. Tra i suoi lavori più noti «Clèo de 5 à 7» (1962), «Sans toit ni loi» (1985), «Les Glaneurs et la Glaneuse» (2000), «Les plages d’Agnès» (2009) o «Visages, villages» (2017). Il suo ultimo documentario, «Varda par Agnès» fu presentato lo scorso febbraio al Film Festival di Berlino e diffuso recentemente su Arte.