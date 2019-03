(ANSA) - AOSTA, 29 MAR - "Come Governo regionale prendiamo le distanze da ogni attività e cultura legati ai fenomeni di corruzione. Continuiamo a lavorare per il cambiamento nella legalità". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, commentando la sentenza di condanna per corruzione nei confronti di Augusto Rollandin, ex governatore e consigliere regionale. "La Presidenza - ha aggiunto - attiverà le procedure della legge Severino inviando la richiesta di sospensione dal Consiglio Valle non appena arriverà la comunicazione".