Molesta e aggredisce una donna in stazione: sono le 8 di sera. Denunciato 35enne nigeriano

Una giovane donna è stata molestata e aggredita a Reggio, in stazione, da un 35enne di origini nigeriane, riportando lesioni guaribili in 15 giorni. L'episodio poco prima delle 20 dell'altra sera. Giunta in stazione proveniente da Modena, dopo aver attraversato il sottopasso stava risalendo quando, improvvisamente, si è sentita tirare lo zaino insistentemente e con una certa forza. In prossimità della biglietteria lo sconosciuto la superava mettendosi davanti a lei per non farla uscire. Nel tentativo di liberarsi di lui cambia passo e direzione, ma l'uomo si fa insistente, chiamandola "baby". improvvisamente, però, la situazione cambia: lui le ha afferrato la giacca per i bavero, talmente forte da danneggiarla. Lei ha iniziato a gridare, ignorata dall'uomo che, invece, cerca di sferrarle un pugno. Sono intervenuti due uomini che l'hanno invitata a lasciarla perdere. Nel frattempo lei era riuscita ad avvisare il 112 e, in attesa del loro intervento, ha cercato di trattenere l'uomo. La situazione, invece, è degenerata: lui l'ha trascinata in sala d'attesa, gettandola a terra, dopo averla fatta sbattere contro la vetrata della tabaccheria. Tra i due è iniziata una colluttazione fino all’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che hanno bloccato l’uomo, identificato in un cittadino nigeriano 35enne residente a Bagnolo in Piano. Ricostruiti i fatti e assicurati i soccorsi alla donna, una 34enne abitante a Reggio Emilia giudicata guaribile in 15giorni per le evidenti escoriazioni e lesioni al collo, i carabinieri conducevano il 35enne nella caserma di Corso Cairoli dove alla luce dei fatti accertati procedevano a denunciarlo alla Procura reggiana in ordine ai reati di molestie e lesioni personali.